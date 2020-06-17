Журналисты застали на улице находящегося на домашнем аресте Ефремова

https://static.news.ru/photo/35dddbea-b0bb-11ea-841e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов вышел на улицу во время допроса. Он помещён под домашний арест.

Несмотря на это, журналисты телеканала «360» заметили его, прогуливающегося до уличной беседки. Артист шёл вместе с женщиной и устроил перекур.

Оба человека надели чёрные очки, а Ефремов также был в чёрной кепке. После перекура они спокойно пошли к зданию Следственного комитета, переговариваясь между собой.

Как писал NEWS.ru, ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Позже актёр записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь. СМИ писали, что семья Сергея Захарова от денег отказалась.

Ранее стало известно, что актёр за первые дни домашнего ареста похудел на 6 кг. По словам его адвоката Эльмана Пашаева, артист находится в подавленном состоянии и сильно переживает.