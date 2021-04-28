Журналисты вспомнили ошибку Дэвида Бекхэма на свадьбе принца Уильяма

Британский журнал OK! В преддверии десятой годовщины свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон вспомнил интересные казусы на торжестве. В числе них оказалась серьёзная ошибка футболиста Дэвида Бекхэма.
Спортсмен присутствовал на мероприятии вместе со своей супругой Викторией Бекхэм, которая в тот момент была беременна. Для торжества она выбрала тёмно-синее платье свободного кроя, дополнив его туфлями на каблуке и элегантной шляпкой. Дэвид сопровождал жену в костюме-тройке и цилиндре, однако одна деталь чуть не стоила ему репутации.
Футболист
Ранее жена принца Гарри Меган Маркл внесла ясность в отношения с Кейт Миддлтон — супругой принца Уильяма. По словам актрисы, сначала между избранницами наследников британского престола возникали недопонимания, однако разногласия удалось быстро урегулировать.