Журналисты вспомнили ошибку Дэвида Бекхэма на свадьбе принца Уильяма

https://static.news.ru/photo/1afd8556-a8c6-11eb-a163-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/Beckham

Британский журнал OK! В преддверии десятой годовщины свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон вспомнил интересные казусы на торжестве. В числе них оказалась серьёзная ошибка футболиста Дэвида Бекхэма.

Спортсмен присутствовал на мероприятии вместе со своей супругой Викторией Бекхэм, которая в тот момент была беременна. Для торжества она выбрала тёмно-синее платье свободного кроя, дополнив его туфлями на каблуке и элегантной шляпкой. Дэвид сопровождал жену в костюме-тройке и цилиндре, однако одна деталь чуть не стоила ему репутации.

Футболист прикрепил на правый борт фрака почётный Рыцарский орден Британской империи, который по правилам необходимо носить на левой стороне. Позднее он исправил свою оплошность.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл внесла ясность в отношения с Кейт Миддлтон — супругой принца Уильяма. По словам актрисы, сначала между избранницами наследников британского престола возникали недопонимания, однако разногласия удалось быстро урегулировать.