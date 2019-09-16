https://static.news.ru/photo/4d0bb626-d8bb-11e9-9097-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Приданное популярной телеведущей Ксении Собчак, которая недавно вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова, составило несколько сотен миллионов рублей.

Журналисты в эфире телеканала НТВ раскрыли финансовое состояние экс-кандидата в президенты РФ. По их данным, Собчак владеет двумя квартирами в центре столицы, а также загородным домом в Подмосковье, рядом с которым строят ещё один дом для её сына Платона. На её счетах находится более 400 миллионов рублей. А в гардеробе светской львицы есть сумки, стоимость которых превышает $30 тысяч.

Свадьба журналистки и театрального режиссёра Константина Богомолова прошла 13 сентября в столице. Молодожёны шокировали прохожих, подъехав к дверям московского Грибоедовского ЗАГСа на катафалке. Кроме того, Собчак поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в образах католических монахинь. Композиция была исполнена под песню «Войди в меня». В какой-то момент звезда скинула накидку, продемонстрировав свой корсет, чулки и красную подвязку, писал News.ru.