Журналисты подсчитали доходы Ефремова

https://static.news.ru/photo/ef7d28a6-ae56-11ea-a6cc-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Месячный доход Михаила Ефремова составляет от одного до пяти миллионов рублей. Он складывается из гонораров за антепризы, съёмки в кино и корпоративы.

KP.RU отмечает , что гонорар актёра за выступление с его моноспектаклями составляет 1—1,5 млн рублей. За выход на сцену в антрепризных постановках ему платят от 300 до 500 тысяч рублей. Один съёмочный день в кино у Ефремова стоит 138 тысяч рублей.

Кроме того, артист играл и в театре «Современник». Из-за того, что он был приглашённым актёром, сумма за отработанные постановки всегда была разная. В качестве годового дохода в театре приводится сумма в 11 млн рулей.

Также издание отмечает, что Ефремова часто приглашали на закрытые мероприятия. Чаще всего такой доход не декларируется.

Михаил Ефремов оказался в центре скандала, устроив смертельное ДТП в центре Москвы. Выяснилось, что он сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Семья погибшего водителя фургона отказывается от 100 млн рублей, предложенных артистом в качестве помощи.

Сейчас Ефремов помещён под домашний арест. Ему грозит реальный срок лишения свободы.

Ранее Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.