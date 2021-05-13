Журналистка заявила, что жена Полицеймако её «частично оскальпировала»

https://static.news.ru/photo/025ef828-b3ec-11eb-89a4-96000091f725_660.jpg Лилия Фёдорова Фото: Социальные сети

Журналистка Первого канала Лилия Фёдорова, вместе со съёмочной группой программы «Пусть говорят» готовившая сюжет о собаке актёра Михаила Полицеймако, заявила, что её избила и «частично оскальпировала» жена артиста, передаёт издание «Подъём». Материал посвящён инциденту, когда питомец укусил их соседа Валентина Лаврова.

По словам Фёдоровой, после случившегося Первый канал занял сторону Ларисы Полицеймако — ей отправили цветы и извинились, а со своей сотрудницей не продлили договор, начали «всяческое давление, чтобы замылить тему», просят , «чтобы она забрала заявление из полиции».

Мы уже уходили от Лаврова, спускаемся к выходу на улицу, тут открывается дверь одной из квартир и вырываются оттуда женские крики, ор, оскорбления в адрес съёмочной группы. <...> Она (Лариса Полицеймако. — NEWS.ru) догоняет оператора и начинает его бить по голове, потом видит, что я снимаю, и кидается на меня, в момент ударов мне пришлось убрать телефон. В итоге она повреждает мне руку, обрывает подмышечный нерв, вырывает мне волосы, она меня оскальпировала частично, — отметила Фёдорова.

В беседе с «Подъёмом» артист опроверг слова журналистки, заявив, что её версия неправдива и является «какой-то уткой» и «ерундой». На YouTube-канале издания опубликовано видео инцидента, где женщина, похожая на Ларису Полицеймако, несколько раз бьёт рукой оператора.

Ранее сообщалось, что съёмки шоу «Вечерний Ургант» закончились для телеведущей Первого канала Аллы Михеевой небольшим инцидентом. Девушка готовила сюжет про чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, проходящий в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. На видео она подошла к судье соревнований Александру Дмитриеву и попросила показать технику подъёма штанги.