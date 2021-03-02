16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Журналист сделал похабный комплимент Пугачёвой на дне рождения Зайцева

07:06, 03 марта 2021 667
Фото: marina_demchenko / instagram

Российская певица Алла Пугачёва побывала на дне рождения модельера Вячеслава Зайцева, где получила странный и неуместный комплимент от журналиста по поводу своей шляпки.

На артистке был наряд от Игоря Гуляева, который дополняла красная шляпка с вуалью в виде огромного мака.

83-й день рождения Зайцев встречал в ресторане «Яръ» в центре столицы. Когда гости собрались для общего фото, один из журналистов сообщил, что Пугачёва похожа на героиню детской сказки «Красную шапочку».

Алла Борисовна сегодня как Красная Шапочка. Прекрасно выглядите, — сказал он.

Пугачёва ничего не это не ответила, впрочем, её выражение лица говорило само за себя, пишет Teleprogramma.pro. Неуместным посчитал комплимент и супруг певицы, телеведущий Максим Галкин. Но и он никак не прокомментировал слова журналиста.

Ранее актёр и пародист Максим Галкин опубликовал новое селфи со своей супругой народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой. Некоторые пользователи позволили себе грубые высказывания в адрес Примадонны, писал NEWS.ru.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео