Журналист сделал похабный комплимент Пугачёвой на дне рождения Зайцева

https://static.news.ru/photo/899ade50-7bd5-11eb-82ff-96000091f725_660.jpg Фото: marina_demchenko / instagram

Российская певица Алла Пугачёва побывала на дне рождения модельера Вячеслава Зайцева, где получила странный и неуместный комплимент от журналиста по поводу своей шляпки.

На артистке был наряд от Игоря Гуляева, который дополняла красная шляпка с вуалью в виде огромного мака.

83-й день рождения Зайцев встречал в ресторане «Яръ» в центре столицы. Когда гости собрались для общего фото, один из журналистов сообщил, что Пугачёва похожа на героиню детской сказки «Красную шапочку».

Алла Борисовна сегодня как Красная Шапочка. Прекрасно выглядите, — сказал он.

Пугачёва ничего не это не ответила, впрочем, её выражение лица говорило само за себя, пишет Teleprogramma.pro. Неуместным посчитал комплимент и супруг певицы, телеведущий Максим Галкин. Но и он никак не прокомментировал слова журналиста.

Ранее актёр и пародист Максим Галкин опубликовал новое селфи со своей супругой народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой. Некоторые пользователи позволили себе грубые высказывания в адрес Примадонны, писал NEWS.ru.