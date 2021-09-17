Журналист рассказал о страстном романе Пугачёвой и Розенбаума

Между Аллой Пугачёвой и Александром Розенбаумом был роман, об этом рассказал журналист Денис Сорокин в эфире шоу «Светская хроника» на Пятом канале. Он отметил, что Примадонна специально ездила к нему на свидания в Ленинград, хотя официально была замужем. Сорокин уточнил, что это происходило в конце 1980-х ещё при СССР.

Говорят, что с Аллой Борисовной у них был страстный роман. Я, например, в это верю, потому что Алла Борисовна всегда любила мужчин, любила мужчин красивых, любила мужчин статных. Ставший очень популярным в те годы Александр Розенбаум был ещё и настоящим красавцем, — поделился журналист.

Известно, что на момент предполагаемых встреч звезда советской эстрады была замужем за концертным директором и продюсером Евгением Болдиным.

Ранее кандидат медицинских наук, гепатолог Дмитрий Монахов объяснил, чем может быть опасен диагноз старшего внука Аллы Пугачёвой Никиты Преснякова. По его словам, образование более трёх полипов в желчном пузыре может стать вестником предракового заболевания, однако одиночный полип неопасен.