Журналист предположил, почему не появляются «дискотеки 2010-х» Журналист Кармунин: «дискотеки 2010-х» не появляются из-за провала в поколениях

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дискотеки с музыкой 2010-х годов не появляются как массовое явление, поскольку в период с 2008 по 2015 годы в России не было молодежной культуры, выразил мнение журналист Олег Кармунин на лекции об истории российской поп-музыки в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Эксперт отметил, что не понимает, кем из музыкантов этого времени можно было бы заполнить трек-лист.

Во-первых, время должно пройти. Во-вторых, был поколенческий провал в 90-е по рождаемости. Мало детей родилось. И у меня ощущение, что с 2008 по 2015 годы тупо было мало молодежной культуры. Только один Иван Дорн, по-моему, был. А потом появились <...>, Face (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Они просто откуда-то вылезли. И их сразу миллион. И у меня ощущение, что это прямо связано с рождаемостью, — заявил журналист.

По словам Кармунина, «сытые нулевые» привели к разрастанию молодежной культуры в период с 2017 по 2022 годы. При этом «дискотеку 2010-х» непонятно из чего составлять, резюмировал журналист.

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