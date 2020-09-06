Жуков неожиданно ушёл во время съёмок программы из-за слов экс-жены

https://static.news.ru/photo/a61f9d60-f0b9-11ea-b9ce-fa163e074e61_660.jpg Рома Жуков с сыном Фото: instagram.com/zhukovroma_official/

Музыкант Рома Жуков неожиданно ушёл со своей молодой женой Ольгой Илларионовой со съёмок программы «Звёзды сошлись» на НТВ из-за слов бывшей жены Елены.

Мымра, блин. Всё, до свидания, — добавил напоследок бывшей супруге музыкант.

Бывшая жена музыканта, которая родила ему семерых детей, сообщила, что музыкант забыл о своих детях. Она заявила на съёмках, что он никак не помогает деньгами и не платит ипотеку.

В ответ Рома Жуков сообщил, что это клевета и начал показывать сообщения, в которых указаны переводы денег.

Я не знаю, что это за деньги. Он их лично детям переводит, а не мне. Он подкупает детей. Он одному из наших сыновей Никите купил телефон. Теперь он за телефон едет к нему жить, — привели слова бывшей супруги музыканта на портале Teleprogramma.pro.

Отмечается, что музыкант через некоторое время вернулся в студию, но поставил условие: бывшей жены там быть уже не должно.

Начало положено. Никита теперь живёт с нами и уже пошёл в новую школу. Смотрим в будущее с оптимизмом, с надеждой на новые победы, — прокомментировал переезд сына музыкант на своей странице в Instagram.

Как писал NEWS.ru ранее, Рома Жуков уверяет, что достойно обеспечивает своих наследников, однако экс-супруга придерживается другого мнения, обвиняя артиста в жадности и агрессивном поведении. Музыкант заявил, что за последние три года выплатил детям 8,5 миллиона рублей.