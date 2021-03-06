Жуков из группы «Руки Вверх!» вступился за дочь Трофима на «Голосе»

https://static.news.ru/photo/071168ac-7f52-11eb-b5e1-96000091f725_660.jpg Сергей Жуков Фото: sezhukov/instagram.com

Певец и лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в разговоре с журналистами заступился за выступающую на шоу «Голос» Елизавету Трофимову — дочь известного певца Сергея Трофимова (Трофим). Он заявил, что не стоит придираться к ребёнку, указывая на популярность отца девочки.

В новом сезоне шоу Елизавета успешно прошла «слепые прослушивания». Её вокальные данные оценили и Светлана Лобода, и Егор Крид, и Баста. При этом Елизавету не испугали скандалы и негатив от зрителей, связанные с появлением в «Голосе» дочери певицы Алсу и дочери телеведущего Романа Будникова. Кроме того, после её выступления на сцену сразу вышел ведущий Дмитрий Нагиев и переспросил у жюри, знали ли они, к кому поворачиваются.

Разумеется, история вызвала очередную волну критики в сторону и проекта, и ребёнка, и самого Трофима. Однако певец Сергей Жуков считает, что придираться к девочке не надо, так как «соринку в глазу» можно искать всегда. По его словам, поющий ребёнок музыканта ничем не отличается от талантливого чада условного Петра или условного Ибрагима.

Может, у другой девочки папа не музыкант, но известный стоматолог или замечательный электрик, но мы же об этом не говорим, не говорим, что папа-электрик по связям сделал кому-то проводку? Я бы не придирался, — сказал лидер группы «Руки Вверх!» в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, детям звёзд шоу-бизнеса нужно запретить принимать участие в открытых конкурсах, как, например, «Голос.Дети» на Первом канале. Так считает музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Он предложил рассматривать «проталкивание» бездарного отпрыска знаменитых родителей как уголовное преступление.