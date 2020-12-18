Жорин раскрыл прайс на свои услуги

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Адвокат Сергей Жорин раскрыл стоимость своих услуг. При этом юрист подчеркнул, что он не бизнесмен, а работает, продавая своё время.

В зависимости от сложности дела, мои услуги стоят от 200 до 500 евро в час, — сказал Жорин порталу Teleprogramma.pro.

При этом адвокат отметил, что ведёт некоторые дела бесплатно. Кроме того, Жорин отметил, что имеет недвижимость в Италии, где сейчас и находится.

Ранее Жорин заявил, что вдовец покойной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил права на всё имущество, включая интеллектуальную собственность, писал NEWS.ru.