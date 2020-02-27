https://static.news.ru/photo/5265912e-5961-11ea-91ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Звёздный адвокат Сергей Жорин отреагировал на интервью Елены Степаненко, в котором она откровенно рассказала об отношениях с экс-супругом после развода. По его словам, заявления артистки о том, что Петросян может свободно приходить к ней в квартиру, являются ложью.

Это неправда, что Степаненко с распростертыми объятиями встречает Петросяна. Есть телефонный разговор, в ходе которого слышно, как Степаненко всячески уклоняется от допуска Петросяна в квартиру, — заявил Жорин в беседе с Teleprogramma.pro.

Он добавил, что все визиты Петросяна совершались по предварительной договорённости. О беспрепятственном его приходе в квартиру не может быть и речи. При этом юрист возмутился тем, что Степаненко ведёт себя так, будто ей принадлежит всё это имущество.

Она как будто всегда делает одолжение, что пускает Петросяна за личными вещами, — поделился Жорин.

По его словам, сейчас проходит экспертиза, в ходе которой будет известна точная стоимость совместно нажитого имущества. Адвокат отметил, что Степаненко не идёт ни на какие уступки, поэтому процесс, судя по всему, затянется.

Какое-то имущество можно было разделить в добровольном порядке, но она против, — пояснил Жорин.

Ранее NEWS.ru писал, что Степаненко дала первое интервью после развода. По её словам, она давно простила супруга, ведь то, что происходит, — по «воле Бога». Она добавила, что после разрыва Петросян не раз приходил, забирал свои личные вещи из квартиры, рукописи. Сообщения СМИ о том, что юмориста не пускают в квартиру, Степаненко назвала слухами.