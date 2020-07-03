Жорин объяснил, почему Ефремов начал отрицать вину в ДТП

https://static.news.ru/photo/081de9b2-bd58-11ea-b53d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Звёздный адвокат Сергей Жорин прокомментировал сенсационное заявление защиты Ефремова о том, что актёр отказался признать вину в смертельном ДТП. По его словам, адвокаты артиста, судя по всему, решили поменять тактику и пойти по пути отрицания вины.

Видимо, решили доказывать невиновность. Возможно, так и есть, и Ефремов всё это время выгораживал кого-то из друзей, — предположил Жорин в разговоре со StarHit.

Однако, по его словам, эта версия выглядит достаточно сомнительно, ведь сам момент ДТП легко воссоздать благодаря камерам видеонаблюдения. Кроме того, он подчеркнул, что если следствие всё же докажет, что за рулём был Ефремов, это может повлиять на окончательный приговор суда.

Михаил же не телепортировался на тротуар! Конечно, то, что он раньше говорил по поводу своей вины, имеет значение. Но если следствие установит, что за рулем был не Ефремов, то понятно, что он не должен нести уголовную ответственность. А если докажет обратное, после такого заявления это сильно повлияет на срок, — считает он.

Жорин считает, что Ефремов вполне мог бы отделаться условным сроком, если бы признал свою вину. Он добавил, что решение адвокатов звезды поменять стратегию защиты может быть ошибочным и привести к нежелательным последствиям. В конечном итоге, по его словам, всё зависит от множества факторов, включая результаты экспертизы, позицию общественности и родственников на момент вынесения приговора.

Обычно в делах такой категории сначала происходит вспышка ненависти и презрения, а потом их сменяет сожаление. В данном случае не знаю, насколько правильно было менять позицию. Люди только стали сочувствовать Ефремову из-за травли, а тут раз — и задний ход, — пояснил он.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли, писал NEWS.ru.