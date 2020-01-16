https://static.news.ru/photo/2a704bbc-38d9-11ea-b9ac-fa163e074e61_660.jpg Настя Каменских Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Украинская певица Настя Каменских призвала поклонников служить окружающим стимулом для вдохновения. При этом исполнительница восхитила Сеть цветущим видом.

Сообщение и жизнерадостную фотографию с отдыха в Мексике жена музыканта Потапа разместила на своей странице в Instagram.

Давайте вдохновлять! Давайте быть стимулом для окружающих. Своей улыбкой от сердца, любовью, радостью и примером мы можем вдохновлять близких и друзей на свершение высот и на позитивные изменения в жизни, — говорится в сообщении Каменских.

Однако поклонники большую часть комментариев посвятили обсуждению образа певицы, а не её призыву: «Каждый раз, когда вижу ваши фото, убеждаюсь, что настоящая любовь существует!», «Красивая вы и улыбка!», «Женщина-мечта», «Фантастична», «Очаровательная», «Прелесть!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Настя Каменских уехала с мужем отмечать новогодние праздники в Мексику. Однако дива не забывает о подписчиках и постит жаркие фото с курорта в Instagram. На одном из кадров украинская певица в чёрном пеньюаре на голое тело томно смотрит в камеру. Её подписчики не смогли остаться в стороне и в один голос говорят о том, как Каменских сексуально выглядит.