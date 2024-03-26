«Жизнь продолжает ход»: Авербух решил не отменять шоу из-за теракта Авербух не стал отменять шоу после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Илья Авербух

Хореограф-постановщик Илья Авербух решил не отменять шоу «Вместе и навсегда в Санкт-Петербурге. По его словам, жизнь продолжается, и мероприятие поможет людям прийти в себя после трагедии. Артист подчеркнул в Telegram-канале, что внес корректировки в программу, которая теперь начнется с минуты памяти погибшим.

Кроме того, каждый номер «будет пропитан драматизмом, уважением, честью и памятью», добавил он. Аплодисменты же станут «источником силы» для тех, кто пострадал, уверен Авербух.

Но жизнь неумолимо продолжает свой ход <...> Каждый ищет свою опору <...> Я же, при всем уважении к позиции каждого, хочу дать опору в виде ледовой программы «Вместе и навсегда», название которой еще никогда не звучало так остро. Я считаю, что мы не должны отступать! — заявил фигурист.

Однако многие подписчики оказались недовольны таким решением. Некоторые заметили, что артист мог бы отменить мероприятие или хотя бы отправить все собранные во время него деньги пострадавшим во время стрельбы и пожара в концертном зале.

А как аплодисменты помогут людям в больнице? — спросила одна из подписчиц.

Ее поддержала другая пользователь мессенджера. Женщина подчеркнула, что устраивать шоу во время трагедии, которая потрясла всю страну — это «пляска на костях».

Ранее певец Дмитрий Билан пришел почтить память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Исполнитель принял участие в акции «Журавли». Билан признался, что произошедшее вызвало у него сумасшедшую боль, и он просто не может вообразить себе масштаб трагедии.