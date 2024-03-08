«Жизнь по вызову», поддержка РФ, алименты: как живет актер Павел Прилучный

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Павел Прилучный

Актер Павел Прилучный вернется к главной роли в новом сезоне сериала «Жизнь по вызову». Что известно о продолжении проекта, в каких отношениях Прилучный с экс-супругой Агатой Муцениеце, выплатил ли алименты, как отзывался о спецоперации?

Что известно о новом сезоне сериала «Жизнь по вызову»

Прилучный вернулся к роли Мэджика в продолжении сериала «Жизнь по вызову» о рынке эскорт-услуг от платформы KION. В третьем сезоне проекта герой актера будет мстить убийцам своей дочери.

По его словам, в продолжении сериала вокруг Мэджика будет еще больше эффектных женщин, хотя их и так было достаточно.

«Месть за дочь, новые друзья и враги в бизнесе. Эффектная детективная линия и множество драматических поворотов ждут зрителей в третьем сезоне», — сказал Прилучный.

Режиссер «Жизни по вызову» Сарик Андреасян раскрыл, что в третьем сезоне появится новая героиня, с которой у Мэджика будут складываться особенные отношения.

«Зрителей ждет новая героиня, с которой у Мэджика складываются интересные рабочие и личные отношения. Основная линия — это вновь еще более мощное становление личности Мэджика и его месть за дочь», — заявил режиссер.

В новом сезоне к своим ролям, помимо Прилучного, вернутся Лиза Моряк, Виктория Маслова, Янина Студилина, Александр Яцко и др. Появится в сериале и Наталья Рудова. Продолжение будет доступно в онлайн-кинотеатре KION.

Согласно сюжету «Жизни по вызову», Александр Шмидт (Прилучный) — хозяин элитного эскорт-агентства. Его называют Мэджик, поскольку он и его команда способны выполнить практически любое желание.

Фото: Пресс-служба Kion Павел Прилучный в роли Мэджика в сериале «Жизнь по вызову»

«Среди клиентов уважаемые люди: бизнесмены, политики, силовики, общественные деятели. Команда — в лице бывшего бандита по кличке Рыбак и секретаря Галины Михайловны — исполняет любые капризы клиентов. Но внезапно сказка заканчивается: на Мэджика и его бизнес объявлена охота. В один миг он может потерять все», — гласит описание сериала на сайте «Кинопоиск».

Что известно о личной жизни Прилучного

Прилучный был женат два раза. Его первой супругой стала коллега по сериалу «Закрытая школа» Агата Муцениеце. Пара поженилась в 2011 году, спустя два года у них появился сын Тимофей, а еще через три года — дочь Мия.

Артисты прожили вместе девять лет. В 2020 году Муцениеце сообщила о разводе.

В августе 2022 года актер женился второй раз — на коллеге по цеху Зепюр Брутян, которая младше его на девять лет. В конце апреля 2023 года у супругов родился сын Микаэль.

В недавнем интервью Прилучный признался, что у него хорошие отношения с Муцениеце. По словам актера, он никогда не позволит себе говорить плохо о матери своих детей, поскольку «это неправильно». Артист добавил, что постоянно проводит время с детьми от первого брака.

В феврале 2024 года Муцениеце подала новый иск в суд к бывшему мужу. Артистка расторгла мировое соглашение с экс-супругом и потребовала треть его доходов. Дело поступило в Головинский суд Москвы. Муцениеце оказалась недовольна суммой, которую получает от Прилучного на совместных детей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян на кулинарном шоу шеф-повара Георгия Мосина

Что Прилучный говорил об СВО

В мае 2022 года актер в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что в период конфликтов нельзя говорить плохо о той стране, в которой ты живешь. Он провел аналогию по ситуации со спецоперацией с семейными отношениями.

«Для меня это то же самое, как семья. Когда муж с женой ругаются или у мужа происходит какой-нибудь конфликт с другим человеком, а жена прилюдно будет его унижать и говорить, что он самый нехороший человек на свете. Россия — это семья. Потом, после той ситуации с конфликтом можно ему сказать: „Слушай, мне кажется, ты не прав был, негодяй“. Но не при всех и не так. И то же самое с Россией. Мы должны поддержать наших ребят, которые там сейчас воюют за нас», — указал Прилучный.

Чем сейчас занимается Прилучный

В настоящее время артист активно снимается в кино и участвует в театральных постановках. Известно, что в 2024 году выйдет несколько премьер с его участием.

Так, Прилучный сыграет в биографическом сериале «Комбинация» про популярную поп-группу, фильмах «Мужское слово», «Неприличные гости» и других.

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