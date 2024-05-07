«Жизнь ничему не учит»: в Сети не поверили слезам «обедневшей» Лерчек Поклонники назвали притворством слезы блогера Чекалиной из-за безденежья

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Лерчек (Валерия Чекалина)

Поклонники блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвали притворством ее слезы на камеру и рассказ о нехватке денег на жизнь. Инфлюенсер записала видео, где со слезами на глазах сообщила, что все заработанное уходит на погашение новых долгов, после чего опубликовала видеообзор туалета в бизнес-классе авиакомпании Emirates во время поездки в Дубай.

Опять она притворяется и взывает к жалости! Жизнь эту семейку ничему не учит, — написала в комментарии подписчица Марина.

Поклонник Константин отметил, что Лерчек постоянно «строит из себя жертву», хотя по факту нарушила закон, не уплатив налоги вовремя. Читательница Александра напомнила, что еще недавно Лерчек рыдала, сообщая зрителям о грядущем разводе с мужем, после чего как ни в чем не бывало отправилась в Дубай в его компании.

Жизнь этой женщины — сплошной кринж, я уже ни одному слову не верю. Сначала потратила кучу денег на брендовые сумки в Дубае, потом прикинулась обедневшей и поплакалась, что выплатила очередные 23 млн рублей налогов. Может, нам еще вам на Мальдивы скинуться, а то даже жалко вас как-то, — поиронизировал пользователь Никита.

Ранее сообщалось, что у Лерчек снова накопился долг перед российской налоговой службой в размере около 20 млн рублей. ФНС отправила блогеру уведомление о возможной блокировке ее счетов и запрете на выезд за границу. По словам адвоката Чекалиных, о новом долге им пока неизвестно. Проверка налоговой службы в отношении семьи продолжается, поэтому нельзя исключать еще какие-то задолженности.

Также стало известно, что процесс развода Чекалиных в данный момент приостановлен до 11 июня, чтобы дать им два месяца на примирение.

После адвокат Константин Третьяков сообщил, что Чекалина и ее муж Артем не имеют сейчас каких-либо задолженностей перед ФНС. Он пояснил, что срок оплаты налога за 2023 год у них истекает 15 июля и блогеры намерены вовремя оплатить всю необходимую сумму.