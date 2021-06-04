«Жизнь - любовь!»: Киркоров рассказал об отношениях с Давой

https://static.news.ru/photo/5c191aa8-c5b5-11eb-bd18-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/fkirkorov/

Филипп Киркоров рассказал, что на самом деле его связывает с экс-бойфрендом Ольги Бузовой Давидом Манукяном после того, как явился с ним на публику под ручку на «Премии МУЗ-ТВ». Фанаты короля поп-музыки были ошарашены и смущены такой откровенной провокацией, поэтому певцу пришлось объясняться, сообщает KP.RU.

На мероприятие оба исполнителя явились в кабриолете, украшенном на свадебный лад цветами. Сопровождали музыкантов мускулистые красавцы, которые не отходили от них весь вечер.

Киркоров предстал перед зрителями в белоснежном костюме, Манукян — в чёрном, что навело зрителей на мысли о невесте и женихе. К тому же исполнители ни на минуту не отходили друг от друга. Ещё больше зал пришёл в недоумение, когда Филипп заявил:

Жизнь — любовь. У нас всё прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене.

Певец рассказала, как на пасху они с Давой вместе побывали в церкви и посетовал, что им сложно вместе «выходить в свет». Люди, по словам артиста, сразу обо всём забывают и начинают их фотографировать.

Бывший муж Пугачёвой также поведал, что скоро они с Манукяном отправятся отдыхать в одну из жарких стран. Впрочем, большинство поклонников восприняли двусмысленные намёки певца не более чем как желание привлечь к себе внимание и поднять себе рейтинг на хайпе.

Как сообщалось ранее, отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров, недавно отметивший 89-летие, попал в больницу. Об этом сообщил сам король российской эстрады на вручении премии МУЗ-ТВ.