«Живи спокойно, страна»: Пугачева ответила на оскорбления в свой адрес Алла Пугачева ответила на оскорбления в свой адрес на телецентре «Останкино»

Алла Пугачева / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алла Пугачёва, уехавшая из России после начала спецоперации на Украине, ответила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на оскорбления в её адрес на телецентре «Останкино». Там появилась бегущая строка, в которой неизвестные радовались, что певица уехала из страны, и в матерной форме уверяли, что она всем надоела.

Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна! — написала Пугачева.

Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин подверглись резкой критике после того, как уехали из страны, при этом певица предпочитает отмалчиваться и не комментировать ни длительное пребывание в Израиле, ни ситуацию в России. Ранее телеведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов высказался по поводу возможного возвращения домой звёздной пары. По его мнению, Галкина надо оставить в Израиле, а Пугачёву как «народное достояние» вернуть на родину.