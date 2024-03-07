«Живет хуже, чем в России»: Стас Намин о положении Пугачевой за рубежом Стас Намин: Пугачева уехала из России из-за любви к Галкину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева уехала из России из-за решения ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рассказал навестивший Примадонну в Израиле основатель группы «Парк Горького» Стас Намин. По его словам, певица «любит в первый раз», поэтому не могла разрушить семью, отпустив мужа и оставшись на родине, передает StarHit.

То, что получилось, — это во многом инициатива Максима. Он принял такое решение, но она не может разрушить семью, потому что у нее другая точка зрения, — сказал Намин.

Он подчеркнул, что, несмотря на всеобщую критику, считает ее достойным человеком. Она талантлива и многогранна и заслуживает только восхищения, отметил Намин.

Она искренний и честный человек. Сейчас у нее ситуация особая — она любит в первый раз, — подытожил он.

Он добавил, что Примадонна никуда не собирается из Израиля, хоть и живет там «хуже, чем в России».

Ранее Пугачева отреагировала на слова певца Стаса Михайлова, заявившего, что все уехавшие из России артисты еще «приползут на коленях» обратно. По словам певицы, «нормальные люди» не собираются возвращаться. Она посоветовала Михайлову зарабатывать, «пока есть возможность».