«Жители молились на Кобзона»: землячка артиста о его концертах в Донбассе Землячка Кобзона Пономаренко: певец первым стал помогать Донбассу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Иосиф Кобзон

Жители Донецка «молились» на певца Иосифа Кобзона, когда он приезжал в регион с гуманитарной помощью и выступал перед ними с песнями, рассказала NEWS.ru член «Землячества Донбассовцев» в Москве Татьяна Пономаренко. Она отметила, что певец был первым, кто стал помогать Донецку и другим городам, причем делал это на свои гонорары.

Когда музыканты играли в театре оперы и балета, от усталости и от обстрелов они жаловались, что уже не могут, Кобзон на них так смотрел... И они как под гипнозом набирались сил и продолжали. И оркестр, и жители Донецка молились на Кобзона, — сказала Пономаренко.

Землячка Кобзона, которая сопровождала его в поездках в Донбасс, рассказала, что в 2017 году артист первым на площади Ленина в Донецке не побоялся сказать в микрофон, что идет «братоубийственная война и Россия не бросит местных жителей». По словам Пономаренко, Кобзон совершал гуманитарные поездки каждый месяц, даже когда уже болел раком. Она рассказала, что певец привозил людям еду, медикаменты и все самое необходимое.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал NEWS.ru, что Кобзон стал для него учителем и нравственным ориентиром. Как он добавил, именно у Кобзона он научился общаться с самыми разными людьми, объединять их и сплачивать.