Жители деревни Грязь поздравили Барецкого с покупкой замка Пугачевой

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Стас Барецкий

Жители деревни Грязь Одинцовского района, где находится замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), позитивно отреагировали на новость, что его купил Стас Барецкий. Они поздравили шоумена с покупкой, передает корреспондент NEWS.ru.

Все-таки правда? Тогда я вас поздравляю, — сказала продавщица цветов Мирослава.

Женщина добавила, что Стас Барецкий в ее глазах однозначно лучше как хозяин замка, чем Алла Пугачева, все рады этому «целиком и полностью, двумя руками „за“». В свою очередь шоумен купил у нее красные розы, обещал часто заходить в магазин, делать покупки и возвести вместо постройки из профнастила солидное здание из кирпича.

Вообще после всего этого движа нам не очень их (Пугачеву и Галкина. — NEWS.ru) жалко. Я за Россию, нужно любить свою родину, а так нет, неприятно, — сказала NEWS.ru Мирослава.

Ранее Шоумен Стас Барецкий заявил, что приобрел замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь и поселил там своих родственников. По его словам, в особняке сейчас проживают около 30 человек. Барецкий также заявил, что в доме звездной четы до сих пор остаются их вещи.

Во время совместной поездки Барецкого и журналистов NEWS.ru в деревню Грязь Барецкий так и не показал жилище изнутри. Он заявил, что забыл ключи от ворот. Шоумен по-прежнему продолжает настаивать, что приобрел подмосковную недвижимость певицы и ее мужа.