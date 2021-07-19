«Жил скромно»: Пенкин рассказал о доходах в пандемию

Советский и российский певец и композитор Сергей Пенкин рассказал о доходах в пандемию коронавируса. Он признался: жил он скромно и даже сдавал в аренду квартиру в Москве, чтобы поправить материальное положение. В этом году он впервые за восемь лет приехал на «Славянский базар», где после выступления встретился с журналистами, передаёт KP.RU.

Пенкин рассказал, что имеет две квартиры. Одна из них расположена в хорошем районе Москвы: её-то он и сдавал во время карантина. Сам артист жил за городом.

Жил скромно. Но ничего: в своём загородном доме я писал песни, ходил в лес, встречал гостей. Страха не было, только оптимистичный настрой, — поделился певец.

Он предположил, что его коллеги, которые в период пандемии жаловались на финансовые трудности из-за отмены концертов, на самом деле пострадали несильно. Пенкин считает, что если у человека действительно есть проблемы, он не будет о них говорить во всеуслышание.

Ранее стало известно, что Николай Басков заболел коронавирусом во время пребывания на «Славянском базаре». NEWS.ru пообщался с российскими участниками «Славянского базара» в Витебске и узнал, действительно ли там все ходят без масок и рискуют заразить по возвращении коллег по шоу-бизнесу.