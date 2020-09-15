Жигунов агрессивно «выживал» Заворотнюк из «Моей прекрасной няни»

https://static.news.ru/photo/a0c26478-f7f4-11ea-b61c-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Амедиа» по заказу СТС

Исполнитель роли главного героя «Моей прекрасной няни» актёр Сергей Жигунов первое время был настроен категорически против своей партнёрши по телесериалу Анастасии Заворотнюк. Никакой любви между ними на первых порах не было.

Жигунов не очень приветствовал её появление в этом сериале, он был настроен очень агрессивно, — сообщил в эфире НТВ театральный деятель Юрий Кочетков.

По его словам, тогда ещё малоизвестная актриса Заворотнюк на съёмках была очень исполнительной и пунктуальной. Она приезжала всегда заранее и тщательно готовилась. Бывало, у неё случались ошибки, тогда Жигунов приходил в ярость и хотел вовсе убрать актрису из проекта.

В ходе съёмок у Жигунова с Заворотнюк в 2006 году всё-таки вспыхнул бурный роман, актёр даже ушёл от своей жены Веры Новиковой. Но в 2008 году пара рассталась. Анастасия назвала эти отношения роковой ошибкой, а Жигунов вернулся к Новиковой.

Как писал NEWS.ru, внешность Анастасии Заворотнюк, которая уже более года лечится от глиобластомы, претерпела сильные изменения. Актриса понимает, что химиотерапия сильно сказалась на её облике, поэтому она не хочет показывать себя публике. Родные артистки во всём её поддерживают и оберегают от назойливого внимания репортёров. До сих пор ни одной фотографии актрисы во время болезни не появилось в прессе. По словам бывшего реквизитора МХТ им. Чехова Светланы Веселовой, у Заворотнюк не совсем связная речь, ей тяжело говорить, при этом интеллект у неё не пострадал.