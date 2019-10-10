https://static.news.ru/photo/81a9b924-eb5c-11e9-9e60-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жигунов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский актёр Сергей Жигунов опроверг интервью о состоянии Анастасии Заворотнюк, которое он якобы дал СМИ. Он признался, что не общался с журналистами и попросил не втягивать себя в эту историю.

Я не давал и не буду давать никаких комментариев о состоянии Анастасии. У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в её жизни в последнее время, — заявил он в беседе с ТВЦ .

Ранее Жигунов якобы высказался о выписке Заворотнюк из онкоцентра. В своём интервью он отмечал, что родные артистки были вынуждены перевезти её в другую клинику из-за чрезмерного внимания прессы. Также он якобы заявил, что врачи сделали большую ошибку, рассказав Анастасии о её тяжёлом диагнозе.

Ранее News.ru писал, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» выписали из медцентра, где она лечилась в течение месяца, и перевезли в другое медучреждение. Актрисе предстоит пройти сложный курс реабилитации. Из-за опухоли мозга у неё парализовало правую часть тела. Ей назначены эрготерапия и восстанавливающие водные процедуры.