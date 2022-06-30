Жигалова рассказала о педофилии в группе «Ласковый май» Алена Жигалова выпустила фильм о педофилии в группе «Ласковый май»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алёна Жигалова

Ведущая YouТube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова опубликовала на канале Super документальный фильм «Покидая „Ласковый май“», посвященный одноименной музыкальной группе. В нем она собрала информацию о скандальном прошлом коллектива, рассказав, в частности, про педофилию.

В качестве примера Жигалова привела слова журналиста Михаила Филимонова, который в 2006 году обратил внимание на рассказы автора песен «Ласкового мая» Андрея Кузнецова.

Я почитал рассказы и немножко охренел. В рассказах конкретно присутствовала гомосексуальная и педофилическая тема. Все рассказы повествовали о любви мальчика-подростка к сверстнику, а чаще — к более взрослому мужчине, — заявлял он.

Пытаясь понять, могло ли это сказаться на отношениях в коллективе, Жигалова взяла комментарий у бывшего солиста группы Александра Прико. Тот не только не опроверг заявления Филимонова, но и назвал «Ласковый май» «сборищем педофилов, развращающих малолетних подростков».

Когда мне было 15 лет, меня забрали из детского дома, эти люди начали ко мне приставать. Меня трогали. Это педофилия. Это реальная статья. Я не понимаю, почему на это до сих пор не обратят внимание, — пожаловался музыкант.

Пользователи YouTube негативно отреагировали на расследование Жигаловой, заявив, что «подобная грязь неуместна» в контексте недавней смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

Алёна, это очень низко! Неужели не нашлось ничего хорошего, что сказать в память о Юре? Как можно было опуститься до такого? — отреагировал один из зрителей канала Super.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня, ему было 48 лет. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Друзья певца сами довезли его до больницы, но помочь ему уже было нельзя, через некоторое время Шатунов скончался.