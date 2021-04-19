«Жги, ушастый!»: молдаване оценили взрывной хит Зайца на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/28ce2782-a18f-11eb-83b4-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/maskantv/

Артист в костюме Зайца на шоу «Маска» на телеканале НТВ сумел покорить не только российскую, но и молдавскую публику. Неизвестный пока вокалист исполнил хит Dragostea din tei молдавской группы O-Zone, чем завоевал себе поклонников за рубежом.

Песня была исполнена так мастерски, что жюри проекта пришло в недоумение от владения артистом иностранными языками.

Он единственный, кто спел уже на всех языках, которые возможны — корейский, румынский, английский, русский. Заяц, что ты творишь? — прокомментировал выступление артиста Тимур Родригез.

Пока зрители гадают, кто может скрываться под маской ушастого, хит оценила молдавская публика, пишет «Sputnik Молдова». Соседи восхищены выступлением талантливого артиста и настаивают на том, что именно он должен попасть в финал шоу.

«Заяц, как же ты ловко попадаешь в цель с выбором музыкальных композиций!!! Ты просто чудо!!! Каждый твой номер хочется пересматривать снова и снова 100500 раз!))) Незабываемые эмоции!!! Жги, наш Ушастый Брутал!!!! Твоя армия с тобой!!! Зайка, вперед в финал!)))», «Я не знаю кто заяц, но есть молдавские корни. Он поёт почти без акцента. Супер», «Мой родной язык румынский и у него отличный акцент, а румынский не очень простой язык. Он очень классный и мой любимый персонаж!!», «Что вытворяет Заяц это конечно в голове не укладывается. И юмор, и харизма, и голос кстати тоже есть (может не супер технический). Очень прикипела к нему», пишут в комментариях к видео номера артиста уже и его зарубежные поклонники.

Как сообщалось ранее, зрители недовольны очередным решением жюри о разоблачении Носорога-Туриченко на шоу «Маска». По мнению публики, это один из сильнейших исполнителей, выступлениями которого можно было продолжать наслаждаться дальше.