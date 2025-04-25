Бывший муж Шакиры бросил молодую модель Жерар Пике расстался с моделью, из-за которой бросил Шакиру

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Жерар Пике с Кларой Чиа Марти

Бывший футболист каталонской «Барселоны» и бывший муж певицы Шакиры Жерар Пике расстался со своей девушкой Кларой Чиа Марти, утверждает Marca. Некоторые источники издания заявили, что размолвка произошла из-за неверности одного из партнеров, однако точных данных о причинах расставания пока нет.

Испанские медиа также пишут, что Пике не так давно был замечен в одном из кафе Майами в компании рыжеволосой женщины. После этого сразу же появились слухи, что экс-футболист «Барселоны» больше не встречается с Марти.

Ранее бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова раскрыла свои критерии выбора партнера. Она выделила пять ключевых качеств: надежность, доброту, щедрость, лояльность и харизматичность. Особое значение экс-жена спортсмена придает финансовой стабильности мужчины и его готовности нести ответственность за женщину.

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