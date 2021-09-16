Жену Петросяна поздравили с днём рождения супруга

Пользователи Сети поздравили молодую жену юмориста Евгения Петросяна с днём рождения супруга. По случаю радостного события 32-летняя Татьяна Брухунова опубликовала совместное фото с артистом и в ответ получила множество восторженных комментариев, пишет «Собеседник».

С днём рождения, волшебник! — подписала Брухунова снимок в Instagram.

Пользователи соцсети отметили, что благодаря молодой супруге Петросян помолодел, его даже не узнать.

Как отмечает издание, Брухунова не любит отрицательные комментарии и сразу удаляет их. Но в этот раз даже самые яростные хейтеры не решились портить паре праздничное настроение.

16 сентября Петросяну исполнилось 76 лет. Впервые о романе артиста с молодой помощницей заговорили два года назад. Ради Брухуновой артист развёлся с Еленой Степаненко после 30 лет брака. Вскоре пара официально зарегистрировала свои отношения. Сейчас Петросян и его бывшая помощница воспитывают сына Вагана.

Ранее Брухунова решила поделиться с подписчиками подробностями из личной жизни. Интернет-пользователи поинтересовались у супруги Петросяна, почему она до сих пор вынуждена работать. Брухунова объяснила, что каждой женщине необходимо работать, потому что возлюбленный не всегда будет рядом.