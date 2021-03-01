Жену Джигана назвали «помятой» без наращённых ресниц

https://static.news.ru/photo/34d96cd2-7a9b-11eb-a8f5-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/samoylovaoxana

32-летняя Оксана Самойлова никогда не скрывала, что свою естественную красоту она не раз усовершенствовала с помощью бьюти-процедур. Супруга рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) уже много лет наращивала ресницы, а после того как решила дать своим глазам отдохнуть, столкнулась с критикой внешности.

Модель делала наращивание постоянно, и в какой-то момент натуральные ресницы перестали выдерживать такой «стахановский» график. Суть процедуры в том, что к своим ресницам мастер приклеивает пучки из натуральных или искусственных материалов. Если не делать перерыв, то это может привести даже к выпадению своих ресниц полностью.

Решила без ресниц походить один день, — подписала снимок в сторис Instagram Самойлова.

Оксана решила прислушаться к советам специалистов и на время отказалась от процедуры. Жена Джигана сразу же рассказала, что теперь чувствует себя почти голой и испытывает дискомфорт, так как уже много лет мама четверых детей не видела себя в зеркале без длинных и пушистых ресниц. Масла в огонь подлили и дочери звезды. Они сначала долго не могли понять, что мама с собой сделала, а потом заявили, что Оксана стала выглядеть «какой-то помятой».

instagram.com/samoylovaoxana

Сама Самойлова до этого рассказывала подписчикам, что всегда предъявляла жёсткие требования к лэшмейкерам. В среднем специалист наращивает ресницы за два часа, но модель готова тратить на эту процедуру не более часа. Если мастер не укладывался, признавалась брюнетка, она просто вставала и шла на выход.

Ранее Самойлова поделилась воспоминаниями о рождении своего младшего наследника Давида, которому 18 февраля исполнился ровно один год. Роды проходили в одной из клиник Майами, а на следующий день после них женщине пришлось очень сильно поволноваться, так как с малышом возникли проблемы, сообщал NEWS.ru.