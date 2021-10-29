«Женщины не хотят быть телами с вагинами»: Михалков о правах ЛГБТ в России

Российский режиссёр Никита Михалков выступил с резкой критикой ЛГБТ-пропаганды в России, которую ведут различные западные силы. В своём YouTube-шоу «Бесогон» он привёл в пример британское посольство в РФ, внутренние документы которого недавно были обнародованы. Там, в частности, содержалась информация о различных СМИ и благотворительных организациях, которые поддерживает и финансирует дипмиссия.

Михалков рассказал о благотворительном фонде социально-правовой помощи «Сфера», который внесён в список иноагентов на территории РФ. Он занимается защитой прав ЛГБТ на Кавказе. Также на поддержку сети ЛГБТ-центров в России британцы за период с 2019 по 2020 год выделили 380 тысяч фунтов стерлингов (36 млн рублей). Режиссёр перечислил ещё несколько подобных организаций и возмутился, что России пытаются пропихнуть несвойственные ей «западные ценности».

В этом контексте он вспомнил выступление официального представителя МИД России Марии Захаровой на женском форуме в Санкт-Петербурге, где она возмутилась, что трёхлетних детей в некоторых западных государствах ставят перед выбором, «быть мальчиком или девочкой». Михалков поддержал Захарову.

Я с ней согласен. Женщины мира с этим согласны. Они не хотят превратиться в тела с вагинами. Вдумайтесь, с религиозной, этической и даже эстетической точки зрения: свидание с телом с вагиной. Нормально? — сказал режиссёр.

Он уверен, что это прямой путь «к разрушению человечества вообще».

Ранее музыкальный критик и журналист Сергей Соседов назвал обвинения в адрес телеканала «МУЗ-ТВ» в пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних (гей-пропаганде) абсурдными.