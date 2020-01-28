https://static.news.ru/photo/0104fef2-419a-11ea-a504-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

34-летняя Ольга Серябкина напугала поклонников своим неухоженным внешним видом. Звезду без макияжа и привычной укладки сравнили с пассажиркой обычной маршрутки. Волну подобных обсуждений среди фанатов вызвали её ночные сторис в Instagram.

Видео звезда удалила, однако его успели разместить на своих страницах фанаты.

Подписчики обратили внимание на отёкшее лицо певицы, а некоторые предположили, что у неё есть проблемы с алкоголем. Также возмущение вызвали сальные волосы артистки.

Где все те, кто называл её суперкрасивой женщиной ? Это им в противовес, — написал один из пользователей Сети.

Обычная женщина с маршрутки, ну или продавщица с ночника, — заметил другой подписчик.

Однако сама певица рассказала, что недавно перенесла простудное заболевание. По всей видимости, перемены в её самочувствии могли сказаться и на её внешности, отмечает StarHit.

Ранее, как писал NEWS.ru, Серябкина опубликовала в своём Instagram-аккаунте фотографии с отдыха. На одном из снимков девушка позирует обнажённой по пояс. Из тёплой одежды на ней только голубой лифчик. Фанаты исполнительницы назвали его «меховым бикини».