«Женщина с другим голосом»: Лоза сравнил вокал Пугачевой и Долиной Певец Юрий Лоза: Пугачева уступает Долиной в вокальном мастерстве

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза

Российская певица Алла Пугачева, будучи ровесницей Ларисы Долиной, проигрывает артистке в вокальном мастерстве, такое мнение в беседе с «Телепрограммой.pro» высказал музыкант Юрий Лоза. По его словам, если Долина как исполнительница с годами остается в такой же форме, то Пугачева сегодня уже другая.

Лариса Долина, ровесница Аллы Пугачевой, исполняет те же самые композиции в тех же тональностях. Она внешне меняется, но как исполнительница остается в такой же форме. Пугачева уже другая. Она не может спеть те песни, что пела раньше, — уверен Лоза.

Певец добавил, что Пугачева уже не та женщина, которую зрители знали как исполнительницу «Арлекино». У нее теперь другой голос, место жительства, репертуар и лицо.

Это женщина с другим лицом, с другим голосом, с другим репертуаром и местом жительства. Зачем мне ее слушать сейчас? — задался вопросом Лоза.

Артист напомнил, что Пугачева больше не работает с известными композиторами и поэтами, писавшими для нее хиты. По этой причине он не собирается слушать ее новую песню «Ложный стыд».

Ранее продюсер Евгений Морозов выразил мнение, что Лариса Долина активнее других певиц противостояла Алле Пугачевой. Он назвал ее единственной, кто не боялся Примадонну и сумел выстоять, несмотря на давление.