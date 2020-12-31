«Женщина с большой буквы»: Навка поздравила Рудковскую с днём рождения

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Фигуристка Татьяна Навка все новогодние каникулы выступает в мюзиклах «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица». Из-за такого напряжённого графика она чуть не забыла поздравить с днём рождения свою подругу продюсера Яну Рудковскую.

По словам фигуристки, она целый день отработала на льду и «только к вечеру вспомнила, какое сегодня число».

Навка опубликовала в соцсети совместное фото с Рудковской и пожелала имениннице, чтобы её энергия и силы были неисчерпаемы. На снимке фигуриста предстала в голубом полупрозрачном платье из шифона с акцентом на талию в виде белого широкого ремня.

С Днём Рождения!!! Женщина с большой буквы, филигранно сочетающая женское и профессиональное, лидер по сути, прекрасная жена и мама, потрясающий руководитель и друг, которая доказала миру, что Невозможное возможно! — написала Навка в своём Instagram.

Как писал NEWS.ru, 2 января Яне Рудковской исполнилось 46 лет. Свой праздник светская львица встретила в роскошном многоярусном платье-макси с рюшами. На фото продюсер позировала на фоне наряжённой новогодней ёлочки, демонстрируя поклонникам свой наряд во всей красе. Подписчики Рудковской поспешили поздравить своего кумира с радостным событием. Многие из них по достоинству оценили элегантное платье светской львицы.