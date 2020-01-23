https://static.news.ru/photo/be4a9102-3e1b-11ea-9c7f-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/George Buid
Екатерина Егина из Рязани приняла участие в конкурсе красоты «Grandmama Europe». Подготовка заняла у неё около полугода.
Женщине удалось обойти участниц из 30 различных стран. В частности, это были мамы и бабушки из Кореи, Индии, Эстонии, Украины и Филиппин и других государств. Всех конкурсанток оценивали по визитке, дефиле, творческому номеру и выходу в платье. Екатерине удалось удивить жюри джазовым вокалом, передаёт «Царьград».