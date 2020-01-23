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Талантливая и востребованная актриса Татьяна Арнтгольц рассказала, что в родном Калининграде бывает не часто, придерживается здорового образа жизни, а мечтает только об одном — отключить телефон и выспаться.

У меня нет рецепта счастья. Я просто живу. Чего я хочу? Отключить телефон и хорошенько выспаться, — рассказала она в интервью argumenti.ru. Она также рассказала, что с сестрой-двойняшкой у них...