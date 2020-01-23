Фото: Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/George Buid

Екатерина Егина из Рязани приняла участие в конкурсе красоты «Grandmama Europe». Подготовка заняла у неё около полугода.

Женщине удалось обойти участниц из 30 различных стран. В частности, это были мамы и бабушки из Кореи, Индии, Эстонии, Украины и Филиппин и других государств. Всех конкурсанток оценивали по визитке, дефиле, творческому номеру и выходу в платье. Екатерине удалось удивить жюри джазовым вокалом, передаёт «Царьград».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#Repost @mrs_world_russia with @make_repost Начался Новый год ... и новые интересные проекты впереди Возвращаемся в рабочий режим ) 21 января Екатерина Егина @_egina_ed поборется за международный титул «Mrs. Universe Classic 2020» Болеем всей душой и желаем только Победы Россия! Вперёд #mrsuniverseclassic#mrsrussiaclassic#mrsworldrussia#beautypegeant#Russia#ЕкатеринаЕгина#королевакрасоты#классик#миссис#конкурскрасоты#

Публикация от Егина Екатерина (@_egina_ed)

Ранее NEWS.ru писал, что американский актёр Арнольд Шварцнеггер назвал российских девушек самыми красивыми в мире. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях