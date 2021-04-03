«Женихи полезут»: голая Анохина решила отомстить Олегу Майями

https://static.news.ru/photo/7cf6b9ce-9496-11eb-a5ba-96000091f725_660.jpg Айза Анохина Фото: aizalovesam/instagram.com

Известный блогер Айза Анохина, по всей видимости, решила отомстить бывшему бойфренду, певцу Олегу Майями. В соцсети девушка опубликовала откровенные снимки, на которых предстала полностью обнажённой.

Предположительно, Анохина снималась в номере отеля. Она выложила в своём Instagram-аккаунте серию фото, на которых позирует на белых простынях. Примечательно, что на ней нет абсолютно никакой одежды, а все места, «подлежащие цензуре», девушка закрыла бликами света. Что также любопытно, Анохина не стала подписывать свою публикацию.

Впрочем, поклонников это нисколько не смутило. За сутки снимки набрали больше 110 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Пользователи писали, что у блогера потрясающая внешность, а также, что уж теперь-то наверняка Олег Майями пожалеет о том, что расстался с ней.

«Женихи полезут», «Как всегда великолепна», «OMG ...Олег бы был против, но теперь ты свободна», «Если ты для Олега это делаешь, то не надо напоказ», писали юзеры.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Олег Майами рассказал подписчикам в Instagram, что закончил отношения с блогером Айзой Анохиной. По его словам, время с Анохиной было потрясающим. Певец был огорчён, что отношения с девушкой не сложились. Он поблагодарил её за всё.