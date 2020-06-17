Жених Бузовой прятал в телефоне контакты моделей и стриптизёрш

https://static.news.ru/photo/0efa5b96-b112-11ea-be1f-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян растерялся, когда в его телефоне нашлись многочисленные контакты моделей и даже одной стриптизёрши. Рэпер оконфузился на передаче Антона Шастуна в YouTube-проекте «Контакты».

Его попросили показать телефон с контактами. Ведущий стал перечислять странные имена девушек, от чего Манукян стал краснеть и оправдываться.

Алина Таиланд, Алиса Таиланд, — читал ведущий телефонную книгу Давы.

Блогер только лишь смог сказать, что не помнит, кто эти девушки, но наверняка это его какие-то давние знакомые. Жених Бузовой добавил, что по роду работы у него могут оказаться телефоны моделей.

Исключительно подчеркиваю, родная моя, для съемок. Можно потом пройтись по всем контактам, — обратился Дава к Бузовой.

Отношения между Бузовой и Манукяном постепенно движутся к свадьбе. Ведущая телестройки не раз говорила, что её избранник — мужчина её мечты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и певица Ольга Бузова показала своим подписчикамв Instagram новое кольцо с бриллиантами. Певица похвасталась подарком от своего возлюбленного, блогера Давида Манукяна в сторис.