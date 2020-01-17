https://static.news.ru/photo/20caa81a-3923-11ea-9012-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян Фото: DAVA/vk.com

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян смог рассчитаться с долгами. Блогер, которого в Сети обвиняют в двойной жизни, выплатил 600 тысяч рублей, чтобы сопровождать любимую на отдыхе в Таиланде.

Манукян оплатил всю основную задолженность, поэтому на сегодняшний день с него сняты ограничения на выезд. Деньги — около 600 тысяч рублей — пришли в первых числах января, в отдел должник не являлся: вся сумма поступила на депозитный счет через банковскую систему, — рассказала «КП-Новосибирск» заместитель главного судебного пристава Новосибирской области Елена Кириллова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Манукян — злостный должник. В родной Новосибирской области несколько лет назад молодой человек провернул афёру. Продав одну и ту же квартиру сразу двум покупателям, он якобы скрылся. Однако теперь поклонники телезвезды могут быть спокойны. Давид успешно погасил долг и поэтому смог выехать за границу.

Ранее NEWS,ru писал, что Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд. Звезда сняла шикарную виллу среди тропического леса с собственным бассейном и видом на Андаманское море. Одна ночь здесь стоит от 100 с лишним тысяч рублей.