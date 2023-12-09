Женатого Уилла Смита заметили в компании незнакомки В Сети опубликовали фото Уилла Смита в компании незнакомой девушки

Звезда Голливуда Уилл Смит попал в поле зрения папарацци в компании неизвестной девушки, сообщает Daily Mail. Пару заметили на ярмарке современного искусства Art Basel в Майами. Кадры быстро разлетелись по Сети и журналисты отметили, что незнакомка очень похожа на супругу артиста Джаду Пинкетт-Смит.

Уилл Смит был замечен с загадочной женщиной на мероприятии Art Basel в Майами. 55-летний обладатель премии «Оскар» сверкнул своей мегаваттной улыбкой, когда покидал международную художественную ярмарку с женщиной, следовавшей за ним, прежде чем они вместе покинули место проведения в одном лимузине, — пишет Daily Mail.

Вместе с тем в октябре Джада Пинкетт-Смит рассказала, что рассталась с мужем семь лет назад, но предпочла не сообщать об этом поклонникам. Женщина призналась, что официально они все еще женаты, но «пытаются выяснить», что происходит с их отношениями.

После этого Смит назвал свой брак «неряшливым публичным экспериментом в области безусловной любви». Актер заявил, что их отношения с супругой были «жестокими и прекрасными».

Пинкетт и Смит поженились в 1997 году. У пары двое детей: 22-летняя дочь Уиллоу Камиль Рейн и 25-летний сын Джейден Кристофер Сайер.