Жена звезды «Слова пацана» поделилась снимками со свадьбы Жена Минекаева из «Слова пацана» опубликовала свадебные снимки

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Рузиль Минекаев с женой

Жена актера Рузиля Минекаева, исполнившего роль Марата в сериале «Слово пацана», Азиза опубликовала в своем Telegram-канале фотографии с мусульманского свадебного обряда — никаха. Она подчеркнула, что по мусульманским обычаям муж и жена могут жить вместе без свадьбы, но без никаха — нет.

Никах — мусульманский обряд, который проводят в мечети, после которого наступают обязанности мужа и жены. Без него у нас нельзя. А вот без свадьбы можно, — написала она.

Минекаев ранее признался, что не любит приезжать в родной город Нурлат, потому что к нему проявляют слишком много внимания. Он также отметил, что до сих пор злится из-за случая, когда 40-летний мужчина в бане попросил с ним сфотографироваться.

Ранее актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался в алкогольной зависимости. По словам артиста, раньше он в больших количествах употреблял спиртное.