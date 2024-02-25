Жена за решеткой, возвращение в Россию, Басков: как живет певец Кузьмин

Фото: Социальные сети

Александр и Наталья Кузьмины

Супруга певца Александра Кузьмина уже несколько дней находится в спецприемнике за административное правонарушение. Что известно о жизни артиста, где он сейчас?

Что известно о задержании жены Кузьмина

Наталья Кузьмина уже 6 дней находится в спецприемнике в Можайске. Женщину задержали на 10 суток за административное правонарушение. Она рассказала, что муж живет в ее квартире, на звонки и СМС не отвечает, но на телефон постоянно приходят отчеты о списаниях с ее карточки, хотя она просила не тратить деньги. Наталья отметила, что нельзя исключать ее развод с супругом.

По ее словам, она по просьбе друзей покатала на своем кабриолете девушку, находившуюся в тяжелом психологическом состоянии. Как уточнила Наталья, она сама разрешила ей устроить фотосессию в купальнике на капоте своей машины, за что и была задержана.

Кормят в спецприемнике хорошо, белье чистое, а сотрудники вежливые, отметила Наталья. Она отвергла предположение журналистов, что ее будет встречать муж.

«В каком-то смысле я рада, что тут оказалась. За пять лет замужества я очень устала быть одновременно и мужиком, и бабой, и решать все за нас двоих. И сейчас я просто отсыпаюсь», — отметила она.

По ее утверждению, сейчас она больше всего обеспокоена судьбой своей чихуахуа и скорой поездкой во Францию для знакомства с женихом дочери. Наталья добавила, что друзья давно предлагали ей развестись и, возможно, эта история поставит «жирную точку» в ее отношениях с Кузьминым.

Фото: Социальные сети Александр и Наталья Кузьмины

Что известно о жизни Кузьмина

Александр Кузьмин — младший родной брат народного артиста России гитариста Владимира Кузьмина. Был клавишником, бас-гитаристом и звукорежиссером в группе «Динамик», в 1984 году окончил музыкальное училище имени Глинки в Днепропетровске по классу гобоя и по специальности «дирижер оркестра», жил в Сан-Диего с 1992 года, где остался во время гастролей «Динамика» в США.

Музыкант имеет студию звукозаписи «Секс(т)-Аккорд», где выпускает свои и брата альбомы. С 2020 гожа женат на Наталье Кузьминой (девичья фамилия — Васина), есть дети в России и в Америке (Сюзанна Кузьмина 1985 года рождения, Василий Кузьмин 1988 года рождения, Варвара Кузьмина 1992 года рождения, Габриэль Кузьмин 1992 года рождения).

В 2010 году вернулся в Россию, в настоящее время проживает в Москве. Сейчас Александр записывает сольные и дуэтные песни с женой, гастролирует, пишет песни брату, Николаю Баскову, Оскару Кучере, Ярославу Сумишевскому и другим артистам.

Где сейчас Владимир Кузьмин

Сейчас Владимир Кузьмин редко дает интервью. По словам певицы Лаймы Вайкуле, артист может «выпивать».

«Вот ничего не знаю, что он, где он. Ну может, он устал, может, выпивает... Прозевал это время», — заявила она «7дней».

Сам гитарист рассказывал, что дает концерты, но нечасто. С организацией выступлений ему помогает молодая супруга. Вести тихую жизнь пенсионера певец не хочет, он дает концерты в разных городах, но не собирает больших площадок.

«Это лучше, чем сидеть дома, зависать в интернете, смотреть телевизор. Интересно играть концерты, так как люди приходят, радуются, их улыбки освежают и нас», — говорил Кузьмин.

В ближайшее время Кузьмин даст концерты во Владимире, Москве Санкт-Петербурге, Егорьевске, Пензе, Уфе, Оренбурге, Магнитогорске и других российских городах.

В марте 2022 года Кузьмин отменил гастроли из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Добрый вечер, дорогие друзья. По состоянию здоровья не вылетел сегодня на гастроли. Простите. Ночь провел в больнице. Сейчас уже дома. По поводу дальнейших концертов сообщим позже. Берегите себя», — писал он.

В июне 2021 года артист был госпитализирован из-за коронавируса.

«Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие», — делился Кузьмин.

Читайте также:

Смерть детей, роман с Пугачевой, молодая жена: куда пропал Владимир Кузьмин

Стало известно, за что в России любят и ненавидят SHAMAN

Стало известно, как отъезд Константина Меладзе отразился на его доходах