Жена Юдашкина пришла на свадьбу сына Валерии в элегантном платье-сорочке

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Жена модельера Валентина Юдашкина Марина пришла на свадьбу к сыну Валерии в шёлковом платье-сорочке. Она поддержала дресс-код мероприятия, требовавший, чтобы все женщины на свадьбе Арсения Шульгина были в белом.

Марина Юдашкина учла пожелания молодожёнов. Она выбрала простой и одновременно очень элегантный стиль. Жена знаменитого кутюрье предстала перед гостями в белом платье на тонких бретелях в соответствии с последними модными тенденциями, которые провозглашают бельевой стиль как хит сезона. Фото со свадьбы супруга модельера опубликовала в Instagram.

Вчера был очень трогательный день. Свадьба сына Валерии Арсения и Лианы. Желаем им счастья и долгих лет вместе! — подписала снимок Марина Юдашкина.

На фото Валентин и Марина Юдашкина снялись вместе с родителями жениха- Иосифом Пригожиным и певицей Валерией. К слову, Валерия к этому моменту уже успела переодеться, сменив изначальный наряд на более вечерний вариант. Артистка выбрала вышитое серебром платье-миди и в тон ему ботфорты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал в соцсетях, как много подарков им с невестой подарили на свадьбу. Квартира молодого человека буквально усеяна цветами и яркими коробками.