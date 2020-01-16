https://static.news.ru/photo/22a03674-38c8-11ea-b7d0-fa163e074e61_660.jpg Валентин Юдашкин с женой Мариной Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жена модельера Валентина Юдашкина Марина поразила поклонников снимком с морского побережья. На фото супруга знаменитого кутюрье позирует в белоснежном купальнике и акцентирует внимание на отличной фигуре.

Снимок вызвал бурю обсуждения среди пользователей, многие даже позавидовали модельеру. Марина в 61 год выглядит прекрасно: у неё идеальное тело, сияющие глаза и ослепительная улыбка. Подписчики сходятся в одном: Юдашкина — идеал.

«Шикарная женщина!», «Ничего себе бабушка!», «Бабушка — то, что надо!», пестрят комплиментами в адрес жены модельера комментарии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что единственная дочь модельера Валентина Юдашкина Галина вместе с мужем и двумя детьми переехала в Гонконг. Сейчас семья обустраивается на новом месте и знакомится с азиатской культурой.