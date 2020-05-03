Жена Виторгана показала подросших дочек

Пара воспитывает двух девочек. Старшей Этель сейчас 2,5 года, Кларе — 8 месяцев. Они появились на свет от суррогатной матери.
Ирина — третья жена Эммануила Виторгана. У артиста есть взрослые дети от первой и второй жён, а также внуки и правнуки.
Ранее музыкант Андрей Макаревич пояснил, почему он скрыл свою четвёртую свадьбу от публики. Он женился ещё в декабре прошлого года, но общественность узнала об этом только в конце апреля. Новую супругу певца зовут Эйнат. Они познакомились во время путешествия по Эфиопии, писал NEWS.ru