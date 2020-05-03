Шоу-бизнес

Жена Виторгана показала подросших дочек

12:52, 03 мая 2020 26
Ирина Млодик и Эмманул Виторган Ирина Млодик и Эмманул Виторган Фото: metsoigityan/instagram.com

Ирина Млодик, 58-летняя жена 80-летнего актёра Эммануила Виторгана, призналась, что их маленькие дочки — мечта всей её жизни.

Никогда ни о чём в жизни не мечтала, только об одном — иметь детей. Причём девочку, а тут две. До сих пор, как во сне! — написала счастливая мама в Instagram и поделилась фотографиями детей.

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Пара воспитывает двух девочек. Старшей Этель сейчас 2,5 года, Кларе — 8 месяцев. Они появились на свет от суррогатной матери.

Ирина — третья жена Эммануила Виторгана. У артиста есть взрослые дети от первой и второй жён, а также внуки и правнуки.

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