Жена Михаила Вашукова Валентина рассказала, как поссорились её муж и его давний друг Николай Бандурин. Юмористы вместе выступали 23 года, до 2006 года, пока не возник денежный вопрос.
По словам Валентины Вашуковой, Бандурин обвинил коллегу в воровстве, считая, что получает маленькие гонорары. А сам Бандурин якобы рассказывал обратную версию, говоря, что это жене Вашукова было мало денег. Артист как будто бы пояснял друзьям, что супруга друга мечтала быть их концертным директором и заниматься финансами вместо жены Бандурина.
Об этом жена Вашукова рассказала в эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «
С этого момента у каждого артиста началась сольная карьера. У Бандурина появился новый партнёр, Вашуков стал выступать сам. Но им вместе приходилось выступать в «Кривом зеркале», и в этот момент артисты делали всё, чтобы зрители ничего не подумали.
Ранее NEWS.ru сообщал, что нехватка концертов мешает звезде «Аншлага» и ведущему «Смеяться разрешается» Николаю Бандурину достроить дом. Артисту нужно ещё три миллиона рублей, чтобы достроить новое жильё.
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