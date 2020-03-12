https://static.news.ru/photo/72e975f0-64d8-11ea-af12-fa163e074e61_660.jpg Бандурин и Вашуков Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Жена Михаила Вашукова Валентина рассказала, как поссорились её муж и его давний друг Николай Бандурин. Юмористы вместе выступали 23 года, до 2006 года, пока не возник денежный вопрос.

По словам Валентины Вашуковой, Бандурин обвинил коллегу в воровстве, считая, что получает маленькие гонорары. А сам Бандурин якобы рассказывал обратную версию, говоря, что это жене Вашукова было мало денег. Артист как будто бы пояснял друзьям, что супруга друга мечтала быть их концертным директором и заниматься финансами вместо жены Бандурина.

Об этом жена Вашукова рассказала в эфире передачи «Судьба человека» на телеканале « Россия-1 ». Она добавила, что её муж тяжело переживал разрыв с другом и даже «постарел на десять лет». В тот день он ушёл из дома, целую ночь бродил по улицам. После они с супругой решили, что это предательство, хотя Бандурины якобы не видели в своём поступке «ничего особенного».

С этого момента у каждого артиста началась сольная карьера. У Бандурина появился новый партнёр, Вашуков стал выступать сам. Но им вместе приходилось выступать в «Кривом зеркале», и в этот момент артисты делали всё, чтобы зрители ничего не подумали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нехватка концертов мешает звезде «Аншлага» и ведущему «Смеяться разрешается» Николаю Бандурину достроить дом. Артисту нужно ещё три миллиона рублей, чтобы достроить новое жильё.