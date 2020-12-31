Жена сына Валерии объяснила выбор имени для своей новорождённой дочери

https://static.news.ru/photo/f32bc370-4c96-11eb-b93d-fa163e074e61_660.jpg Арсений Шульгин Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Жена сына певицы Валерии Арсения Шульгина Лиана, объяснила, почему они назвали появившуюся на свет 1 января дочку Селин. Это сочетание имени родителей, написала молодая мама в Instagram.

Сеня + Лиана = Селин, — написала невестка певицы.

Молодая мама с восторгом добавила, что девочка родилась в очень красивую дату — 01.01.2021. Также в своём послании женщина призналась в любви к своему мужу, который всё это время находился с ней рядом, до самого появления малышки на свет.

Поклонники осыпали пару пожеланиями здоровья и счастья, они оценили и имя, данное внучке Валерии. «Очень красивое имя», «Волшебство», написали фанаты в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын Валерии уже опубликовал фото наследницы. На снимке он держит малышку на руках. Рядом с Арсением стоит его супруга.