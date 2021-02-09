«Жена Сильвестра» из «СашиТани» впервые показала маленького сына

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Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина впервые показала крошечного сына Лёвушку. Актриса души не чает в ребёнке, который появился на свет в декабре прошлого года.

Сериальная жена олигарха Сильвестра Сергеева не афиширует свою личную жизнь и не публикует свои семейные фото, но в случае с сынишкой Ланина всё же отступила от своих принципов, опубликовав видео с малышом.

В кадре актриса, как и все мамочки, осыпает новорождённого поцелуями и с наслаждением вдыхает запах ребёнка.

Знакомо? Печеньки, да же? — подписала видео Ланина.

Имя своего мужа по его же просьбе звезда популярного сериала держит в секрете. Известно только, что он бизнесмен, работает в киноиндустрии и занимается творчеством.

Время от времени «Еве» приходится объяснять публике, что женой олигарха, которого играет Алексей Климушкин, она является только на экране. На самом деле вера зрителей в кинокартинку является следствием её закрытости, считает сама Ланина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Алина Ланина, известная по роли в сериале «СашаТаня», на своей официальной странице в социальной сети поделилась подробностями появления на свет своего сына. Оказалось, что девушка чуть не родила мальчика в такси.