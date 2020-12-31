Жена Сергея Жукова рассказала, что никогда не была фанаткой певца

https://static.news.ru/photo/458abe8a-4c2b-11eb-a160-fa163e074e61_660.jpg Фото: burdregina/Instagram.com

Певец Сергей Жуков живёт в счастливом браке с Региной Бурд, которая подарила ему троих детей. По словам девушки, она никогда не была поклонницей артиста.

Примечательно, что Бурд тоже могла бы блистать на сцене, как её знаменитый супруг. В юности светская львица хотела стать хореографом, а в 2006 году появилась в составе группы «Сливки».

Мне всегда очень хотелось большой сцены, но видела себя несколько в другом образе. Я профессионально занималась танцами, безумно их обожала, это было моей жизнью. На Серёжиных концертах я всегда смотрела на девочку-танцовщицу, — отметила Бурд, слова которой приводит StarHit.

Девушка также добавила, что публичность давалась ей очень сложно. Именно поэтому она решила отказаться от карьеры артистки.

Ранее NEWS.ru писал, что старший сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков с женой Алёной отметили Новый год на бывшей даче Аллы Пугачёвой в Истре. В торжественную ночь пара находилась в кругу друзей.

Молодые люди прекрасно провели время: они потанцевали, спели в караоке, поиграли в игры и запустили салют. Стоит отметить, что для праздничной вечеринки невестка Орбакайте выбрала крайне необычный наряд. Светская львица облачилась в топ-бюстье из атласной материи и широкие брюки с разрезами на талии.