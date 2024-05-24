Жена российского миллиардера поделилась видео из душа Модель Перминова показала в соцсетях видео из душа

Супруга российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова показала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, где она принимает душ. Публикация появилась в сторис. Модель сняла ролик в рамках поездки в Мозамбик.

Путешествие в Южную Африку сподвигло Перминову на публикацию видео, где она позирует перед камерой в белом бикини. Купальник создан отечественным брендом. Жена российского миллиардера примерила белый топ с бретелью на шее и V-образными трусами. Модель дополнила свой лук массивным браслетом из желтого металла и серьгами. Также на шее Перминовой красовалось ожерелье.

Актриса Нино Нинидзе ранее сообщила, что стремится избегать полностью обнаженных сцен на съемках фильмов. По словам артистки, иногда она настаивает, чтобы ее тело было прикрыто. Нинидзе старается, «чтобы это не бросалось в глаза и у человека не было ощущения, что это какая-то эротика или что-то переходит за какую-то грань». Актриса пришла на знакомство с режиссером фильма «Отражение тьмы» и настояла на том, чтобы ее героиня не обнажалась так, как коллеги по площадке. 32-летняя звезда снялась в одной эротической сцене. Однако большинство ее коллег появились в более откровенных кадрах.