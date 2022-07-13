Жена Реввы купила элитные апартаменты в «Москва-Сити» за 170 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Ревва

Жена Александра Реввы Анжелика купила в «Москва-Сити» апартаменты стоимостью 170 млн рублей. Площадь жилья составляет 250 кв. м, пишет StarHit.

Сделка состоялась в конце июня, апартаменты находятся на 57-м этаже Neva Towers, жилплощадь записана на Анжелику. По мнению экспертов, квадратный метр в такой квартире стоит порядка 650–700 тыс. рублей, поэтому стоимость квартиры выливается в 160–170 млн рублей.

Это не единственная дорогостоящая недвижимость Реввы: в Подмосковье у него есть дом в 50 км от МКАД. Дизайн коттеджа в 250 кв. м артист придумывал вместе с женой. По неофициальной информации, в прошлом году резидент Comedy Club приобрёл апартаменты в Дубае, которые по самым скромным подсчётам обошлись ему в 42 млн рублей.

По итогам прошлого года Ревва заработал порядка $4,1 млн. Он уже не раз попадал в ТОП-20 самых оплачиваемых шоуменов страны. Он владеет компаниями «Войс медиа» и «Войс медиа Продакшн», которые выпускали фильмы «Бабушка лёгкого поведения». Первая в прошлом году показала выручку в 106 млн рублей, вторая — в 17,5 млн рублей.

Шоумен работает на телевидении, выступает, имеет рекламные контракты. Что касается его жены, считалось, что Анжелика не работает. Но выяснилось, что она владела 15% компании «Атлас», управлявшей рестораном Chicha Bar на Красной Поляне. Сейчас заведение закрыто.

Ранее юморист Сергей Светлаков сообщил, что продал дом в Юрмале и выразил надежду, что сможет поддерживать связь с латвийскими друзьями.